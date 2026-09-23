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    "Euronews" посвятил сюжет азербайджанской музыке на фестивале в Монтрё

    Kультурная политика
    • 23 сентября, 2026
    • 21:47
    Euronews посвятил сюжет азербайджанской музыке на фестивале в Монтрё

    Телеканал "Euronews" выпустил сюжет об азербайджанской музыке, представленной в швейцарских городах Монтрё и Веве.

    Как сообщает Report, в сюжете рассказывается о представлении богатого музыкального наследия Азербайджана международной аудитории в Монтрё.

    Программа, в которой были представлены различные жанры - от классической азербайджанской музыки и мугама до оперы, джаза и национальных танцев, - состоялась в рамках 80-летнего юбилея фестиваля Septembre Musical в Монтрё-Веве.

    Азербайджан на мероприятии представляли около 200 артистов. В программе прозвучали классические произведения в исполнении Государственного симфонического оркестра, а также произведения, отражающие национальные музыкальные традиции.

    В сюжете также уделено внимание творчеству одного из основоположников азербайджанской профессиональной музыкальной школы Узеира Гаджибейли. Исполнение его произведений в рамках фестивальной программы стало важной частью представления классического музыкального наследия Азербайджана на международной сцене.

    Одним из основных направлений мероприятия стал мугам - неотъемлемая часть азербайджанской музыки. Традиционное искусство мугама было представлено наряду с классической музыкой, джазом, оперой и национальными танцами, продемонстрировав многогранность музыкальной культуры страны.

    В сюжете "Euronews" отмечается, что программа позволила международной аудитории познакомиться как с древними традициями азербайджанской музыки, так и с современными направлениями ее развития. Представление различных музыкальных жанров в рамках одной фестивальной программы стало заметным событием с точки зрения демонстрации богатого культурного наследия Азербайджана.

    Таким образом, представление азербайджанской музыки на сцене Монтрё-Веве стало значимым событием с точки зрения продвижения национального культурного наследия страны на международной музыкальной арене.

    "Euronews" посвятил сюжет азербайджанской музыке на фестивале в Монтрё

    Телеканал Euronews Мугам
    Видео
    "Euronews" Azərbaycan musiqisinə həsr olunmuş süjet yayımlayıb
    Видео
    Euronews highlights Azerbaijani music at Montreux-Vevey festival
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