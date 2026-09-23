"Euronews" Azərbaycan musiqisinə həsr olunmuş süjet yayımlayıb
- 23 sentyabr, 2026
- 21:44
"Euronews" telekanalı İsveçrənin Montrö-Vevey şəhərlərində təqdim olunan Azərbaycan musiqisinə həsr olunmuş süjet yayımlayıb.
"Report" xəbər verir ki, süjetdə Azərbaycanın zəngin musiqi irsinin İsveçrənin Montrö şəhərində beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunmasından bəhs edilir.
Azərbaycan musiqisinin klassik nümunələrindən muğama, operadan caz və milli rəqslərə qədər müxtəlif janrların təqdim olunduğu proqram Montrö-Vevey "Septembre Musical" festivalının 80 illik yubileyi çərçivəsində təşkil edilib.
Tədbirdə Azərbaycanı təxminən 200 sənətçi təmsil edib. Proqramda Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında klassik musiqi nümunələri ilə yanaşı, milli musiqi ənənələrini əks etdirən əsərlər də səsləndirilib.
Süjetdə Azərbaycan professional musiqi məktəbinin banilərindən biri Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığına da diqqət yetirilib. Onun əsərlərinin festival proqramında səsləndirilməsi Azərbaycanın klassik musiqi irsinin beynəlxalq səviyyədə təqdimatının mühüm hissəsini təşkil edib.
Azərbaycan musiqisinin ayrılmaz hissəsi olan muğam da tədbirin əsas istiqamətlərindən biri olub. Ənənəvi muğam sənəti klassik musiqi, caz, opera və milli rəqs nümunələri ilə birlikdə təqdim olunaraq ölkənin musiqi mədəniyyətinin çoxşaxəli xarakterini nümayiş etdirib.
"Euronews"un süjetində qeyd olunur ki, proqram Azərbaycan musiqisinin həm qədim ənənələrini, həm də müasir inkişaf istiqamətlərini beynəlxalq auditoriyaya çatdırıb. Festival çərçivəsində Azərbaycan musiqisinin müxtəlif janrlarının bir arada təqdim olunması ölkənin zəngin mədəni irsinin nümayişi baxımından diqqət çəkib. Klassik musiqi, muğam, opera, caz və milli rəqslərin vahid proqramda birləşdirilməsi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin rəngarəngliyini ortaya qoyub.
Beləliklə, Montrö-Vevey səhnəsində Azərbaycan musiqisinin təqdimatı ölkənin milli mədəni irsinin beynəlxalq musiqi məkanında nümayiş etdirilməsi baxımından əlamətdar hadisə kimi diqqət çəkib.