İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Euronews" Azərbaycan musiqisinə həsr olunmuş süjet yayımlayıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 23 sentyabr, 2026
    • 21:44
    Euronews Azərbaycan musiqisinə həsr olunmuş süjet yayımlayıb

    "Euronews" telekanalı İsveçrənin Montrö-Vevey şəhərlərində təqdim olunan Azərbaycan musiqisinə həsr olunmuş süjet yayımlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, süjetdə Azərbaycanın zəngin musiqi irsinin İsveçrənin Montrö şəhərində beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunmasından bəhs edilir.

    Azərbaycan musiqisinin klassik nümunələrindən muğama, operadan caz və milli rəqslərə qədər müxtəlif janrların təqdim olunduğu proqram Montrö-Vevey "Septembre Musical" festivalının 80 illik yubileyi çərçivəsində təşkil edilib.

    Tədbirdə Azərbaycanı təxminən 200 sənətçi təmsil edib. Proqramda Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında klassik musiqi nümunələri ilə yanaşı, milli musiqi ənənələrini əks etdirən əsərlər də səsləndirilib.

    Süjetdə Azərbaycan professional musiqi məktəbinin banilərindən biri Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığına da diqqət yetirilib. Onun əsərlərinin festival proqramında səsləndirilməsi Azərbaycanın klassik musiqi irsinin beynəlxalq səviyyədə təqdimatının mühüm hissəsini təşkil edib.

    Azərbaycan musiqisinin ayrılmaz hissəsi olan muğam da tədbirin əsas istiqamətlərindən biri olub. Ənənəvi muğam sənəti klassik musiqi, caz, opera və milli rəqs nümunələri ilə birlikdə təqdim olunaraq ölkənin musiqi mədəniyyətinin çoxşaxəli xarakterini nümayiş etdirib.

    "Euronews"un süjetində qeyd olunur ki, proqram Azərbaycan musiqisinin həm qədim ənənələrini, həm də müasir inkişaf istiqamətlərini beynəlxalq auditoriyaya çatdırıb. Festival çərçivəsində Azərbaycan musiqisinin müxtəlif janrlarının bir arada təqdim olunması ölkənin zəngin mədəni irsinin nümayişi baxımından diqqət çəkib. Klassik musiqi, muğam, opera, caz və milli rəqslərin vahid proqramda birləşdirilməsi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin rəngarəngliyini ortaya qoyub.

    Beləliklə, Montrö-Vevey səhnəsində Azərbaycan musiqisinin təqdimatı ölkənin milli mədəni irsinin beynəlxalq musiqi məkanında nümayiş etdirilməsi baxımından əlamətdar hadisə kimi diqqət çəkib.

    "Euronews" Azərbaycan musiqisinə həsr olunmuş süjet yayımlayıb

    Mədəni İrs İncəsənət sahəsi
    Video
    "Euronews" посвятил сюжет азербайджанской музыке на фестивале в Монтрё
    Video
    Euronews highlights Azerbaijani music at Montreux-Vevey festival
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:34

    Türkiyə və İran rəsmiləri ikitərəfli əlaqələri, regional prosesləri müzakirə edib

    Region
    01:14

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Orta Dəhlizin davamlı modernləşdirilməsi üçün etibarlı mərkəzdir

    Xarici siyasət
    01:05

    İran ABŞ-yə Hörmüz boğazı ilə bağlı yeddi günlük plan göndərib

    Region
    00:46

    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə millisi Fransa yığmasına uduzub

    Futbol
    00:35

    Azərbaycan və Seneqal arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:30

    Azərbaycan-Mərakeş münasibətlərinin mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    00:08

    "Zirə" minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    23:58

    ABŞ Yaxın Şərqdə qırıcı təyyarələrinin rotasiyasına davam etdirir

    Digər ölkələr
    23:36

    Malidə daşqınlar səbəbindən 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti