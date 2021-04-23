Euronews подготовил репортаж об азербайджанских коврах

Телеканал Euronews подготовил репортаж об азербайджанских коврах и искусстве их изготовления

Телеканал Euronews подготовил репортаж об азербайджанских коврах и искусстве их изготовления, корни которого восходят к древности.

Report представляет вниманию читателей данный репортаж.

Ковры – неотъемлемая часть азербайджанского искусства и культуры на протяжении тысячелетий.

А в 2010 году ЮНЕСКО внесла их в список нематериального культурного наследия человечества.

Традиционные азербайджанские ковры имеют плотную текстуру, а узоры характерны для разных регионов, где практикуется это искусство.

Первый в мире музей ковра находится в Баку. Здесь выставлены изысканные ковры, а хрупкие экспонаты находятся в хранилищах с климат-контролем для их защиты.

"Ковер - символ Азербайджана, азербайджанской культуры и народа. Это наследие, которое досталось нам от наших предков, оно передавалось из поколения в поколение на протяжении веков. Ковер настолько дорог и близок азербайджанскому народу, что найти его можно в каждом доме и каждой семье, что делает его очень важной и неотъемлемой частью нашего образа жизни", - заявил корреспонденту Euronews министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Ковры известны многообразием композиций, яркими цветами и разными техниками производства.

"Исходя из орнамента мы можем говорить о разных периодах, все они имеют значение, очень глубокое значение, и если вы знаете его, вы даже можете прочитать и узнать особенные черты каждого исторического времени",- рассказала директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова.

Азербайджанское ковроткачество восходит к Бронзовому веку. Сегодня им занимаются в семи специализированных школах, каждая из которых - со своими узорами и традициями.

"Этот ковер под названием "Сопротивление" был создан в 2017 году. Основная тема ковра заключается в том, что черные вороны изображают общество, а оранжевый ворон - личность. И эта личность сопротивляется обществу", - заявил художник Чингиз Бабаев.

Музей – это еще и исследовательский, учебный, культурный и образовательный центр, где проводятся выставки, международные симпозиумы и конференции.

Азербайджанский музей ковра - уникальная достопримечательность как для местных жителей, так и для гостей Баку.

"Я работаю с туристами. И моим гостям я обязательно рекомендую попасть в Музей ковра. Почему? Потому что это очень необычное здание: как снаружи, так и внутри. Вот снаружи когда мы смотрим – это как будто свернутый музей. То есть здание музея напоминает свернутый ковер. А внутри, когда я попадаю сюда, я представляю как будто я попала в детство. Потому что я вспомнила бабушку. И когда я утром просыпалась у бабушки - на даче у нее висел ковер - это было первое, что я видела, открывая глаза", - уверяет посетительница музея Татьяна Ивашкевич.