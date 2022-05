Euronews подготовил репортаж о фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше

Euronews подготовил репортаж о прошедшем в Шуше V Международном фольклорном фестивале “Харыбюльбюль”.

Как сообщает Report, репортаж был размещен на сайте телеканала и на страницах в соцсетях.

В видеоматериале отмечается, что в организованном Фондом Гейдара Алиева фестивале приняли участие музыканты и танцевальные коллективы из разных стран мира, а также фольклорные коллективы из разных регионов Азербайджана.

Напомним, V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль", проводимый в "Год города Шуша", объявленный распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в связи с 270-летием города Шуша, был организован Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Государственным заповедником города Шуша.