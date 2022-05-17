О нас

Euronews подготовил репортаж о фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше

Euronews подготовил репортаж о фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше Euronews подготовил репортаж о прошедшем в Шуше V Международном фольклорном фестивале “Харыбюльбюль”.
Kультурная политика
17 мая 2022 г. 20:28
Euronews подготовил репортаж о фестивале Харыбюльбюль в Шуше

Euronews подготовил репортаж о прошедшем в Шуше V Международном фольклорном фестивале “Харыбюльбюль”.

Как сообщает Report, репортаж был размещен на сайте телеканала и на страницах в соцсетях.

В видеоматериале отмечается, что в организованном Фондом Гейдара Алиева фестивале приняли участие музыканты и танцевальные коллективы из разных стран мира, а также фольклорные коллективы из разных регионов Азербайджана.

Напомним, V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль", проводимый в "Год города Шуша", объявленный распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в связи с 270-летием города Шуша, был организован Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Государственным заповедником города Шуша.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ВидеоEuronews prepares report on Kharibulbul festival in Shusha
Версия на азербайджанском языке Видео"Euronews" Şuşadakı “Xarıbülbül” festivalı barədə reportaj hazırlayıb

Самое важное

Владимир Зеленский присвоил командиру-азербайджанцу ВСУ звание «Герой Украины»
Владимир Зеленский присвоил командиру-азербайджанцу ВСУ звание «Герой Украины»
17 мая 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев поздравил нового президента ОАЭ
Президент Ильхам Алиев поздравил нового президента ОАЭ
17 мая 2022 г. 10:58
Президент Азербайджана принял министра сельского хозяйства Израиля
Президент Азербайджана принял министра сельского хозяйства Израиля
17 мая 2022 г. 10:23
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
17 мая 2022 г. 09:39
Газоизмерительная станция IGB близ Стара-Загоры будет готова в мае
Газоизмерительная станция IGB близ Стара-Загоры будет готова в мае
16 мая 2022 г. 17:10
Турецкий депутат: Ильхам Алиев доказал, что турецко-азербайджанские отношения в последние годы углубились
Турецкий депутат: Ильхам Алиев доказал, что турецко-азербайджанские отношения в последние годы углубились
16 мая 2022 г. 15:45
Завтра в Баку пройдет Третья конференция Парламентской Ассамблеи ОЭС
Завтра в Баку пройдет Третья конференция Парламентской Ассамблеи ОЭС
16 мая 2022 г. 14:26
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
14 мая 2022 г. 21:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi