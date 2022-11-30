Машаллах Разми: В Иране искажают историю азербайджанцев и уничтожают их культуру

В Иране искажают историю азербайджанцев, переписывая ее, и уничтожают их культуру. Проводимая политика ведет к искоренению местных тюрков.

В Иране искажают историю азербайджанцев, переписывая ее, и уничтожают их культуру. Проводимая политика ведет к искоренению местных тюрков.

Как сообщает Report, об этом эксперт по национальному движению в Южном Азербайджане, соучредитель правозащитной организации "Эрк" Машаллах Разми заявил на проходящем в Баку мероприятии, посвященном проблеме осушения озеро Урмия.

По его словам, происходящее с озером Урмия - это экологическая катастрофа:

"Озеро Урмия имеет жизненно важное значение для Азербайджана. Рядом с ним проживает 14 млн человек. В настоящее время 95% озера осушено. В прошлом через него перевозили товары".