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Машаллах Разми: В Иране искажают историю азербайджанцев и уничтожают их культуру

Машаллах Разми: В Иране искажают историю азербайджанцев и уничтожают их культуру В Иране искажают историю азербайджанцев, переписывая ее, и уничтожают их культуру. Проводимая политика ведет к искоренению местных тюрков.
Kультурная политика
30 ноября 2022 г. 12:35
Машаллах Разми: В Иране искажают историю азербайджанцев и уничтожают их культуру

В Иране искажают историю азербайджанцев, переписывая ее, и уничтожают их культуру. Проводимая политика ведет к искоренению местных тюрков.

Как сообщает Report, об этом эксперт по национальному движению в Южном Азербайджане, соучредитель правозащитной организации "Эрк" Машаллах Разми заявил на проходящем в Баку мероприятии, посвященном проблеме осушения озеро Урмия.

По его словам, происходящее с озером Урмия - это экологическая катастрофа:

"Озеро Урмия имеет жизненно важное значение для Азербайджана. Рядом с ним проживает 14 млн человек. В настоящее время 95% озера осушено. В прошлом через него перевозили товары".

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Версия на английском языке Expert on South Azerbaijan national movement: Iran distorting our history, destroying our culture
Версия на азербайджанском языке Güney Azərbaycan milli hərəkatı üzrə ekspert: “İranda tariximizi təhrif edirlər, mədəniyyətimizi məhv edirlər”

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