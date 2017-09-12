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    Два азербайджанских фильма признаны лучшими на Казанском кинофестивале

    Лучшим документальным короткометражным фильмом была признана картина Это любовь Теймура Дайми из Азербайджана

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Казани завершился XIII Международный фестиваль мусульманского кино, передает Report со ссылкой на Sputnik.

    Фестиваль собрал на одной площадке режиссеров из 27 стран, включая Россию, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Сирию, Непал, Бангладеш и другие.

    Лучшим короткометражным игровым фильмом объявили "Голос" совместного производства Азербайджана и Ирана режиссера Дариуша Наджафи Голя.

    Лучшим документальным короткометражным фильмом была признана картина "Это любовь" Теймура Дайми из Азербайджана.

    "Я всегда думал, что главное - не победа, а участие. А теперь стою тут и думаю, что приз получить тоже неплохо", - пошутил Т. Дайми.

    Приз за лучший полнометражный игровой фильм получила картина "Холод Каландра" турецкого режиссера Мустафы Кара.

    В других номинациях были отмечены картины из Кыргызстана, Ирана, Египта и России.

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