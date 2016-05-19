Дни Азербайджана предложено провести в Санкт-Петербурге

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ 19 мая начальник Управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов встретился с членами делегации проекта "Петербургские встречи в Баку" - заместителем председателя комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Сергеем Марковым и ведущим специалистом отдела по связям с соотечественниками за рубежом Дарьей Ильинской.

Как сообщает Report, в ходе встречи начальник управления Вугар Зейналов информировал гостей о том, что Азербайджан придает большую роль связям и партнерству с зарубежными странами во всех аспектах развития и сотрудничества.

По его словам, особую роль в этих отношениях безусловно занимают наука, образование и культура. "Находиться в Баку в тот период, когда в стране 2016 год объявлен годом мультикультурализма, является еще одним символом того, что наше государство придает большое значение слиянию культуры разных стран и народов", - заявил В.Зейналов.

Заместитель председателя комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Сергей Марков в свою очередь выразил благодарность за теплый прием, поделился восторженными впечатлениями о Баку. Для более глубокого развития взаимных отношений и обмена трудовым опытом заместитель комитета по внешним связям предложил проведение дней Азербайджана в Санкт-Петербурге.

Также были обсуждены ряд других предложений и вопросов в области сотрудничества.