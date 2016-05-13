​Чингиз Фарзалиев удостоен ордена "Блистательности" Грузии

Тбилиси. 13 мая. REPORT. AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили удостоил директора Национального музея искусств Азербайджана, заведующего кафедрой Азербайджанской Академии художеств Чингиза Фарзалиева президентского ордена "Блистательности".

Как сообщает Report, Чингиз Фарзалиев удостоен ордена за значительный вклад в развитие грузино-азербайджанских культурных отношений и плодотворную творческую деятельность.

Президентский орден лично вручила профессору советник президента Грузии по делам нацменьшинств Софья Шаманиди.

Со своей стороны, Чингиз Фарзалиев поблагодарил президента за награду и высокую оценку его деятельности.

На мероприятии присутствовали депутат грузинского парламента Азер Сулейманов, гендиректор SOCAR Georgia Petroleum Махир Мамедов, известные деятели культуры и искусства Грузии, представители общественности.