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    Баку вошел в топ-5 городов мира с самой необычной архитектурой

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Популярный туристический путеводитель Lonely Planet назвал города, которые особенно понравятся туристам-любителям необычной архитектуры, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Рейтинг адресован тем, кто уже побывал в главных архитектурных центрах мира — Париже, Нью-Йорке и Лондоне и ищет новые маршруты.

    Баку занял в  рейтинге пятое место. В столице Азербайджана составители рейтинга советуют погулять по  улицам в Ичери Шехер, посетить Девичью Башню и Центр имени Гейдара Алиева.

    В топ-3 рейтинга вошли  Барселона,  Стамбул и Рим, на четвертом месте- Шанхай.

    Эксперты Lonely Planet также включили в топ-10 городов с необычной архитектурой Бразилию, Оксфорд, Майами, Мумбаи и Чикаго. 

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