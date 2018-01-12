Баку вошел в топ-5 городов мира с самой необычной архитектурой

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Популярный туристический путеводитель Lonely Planet назвал города, которые особенно понравятся туристам-любителям необычной архитектуры, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Рейтинг адресован тем, кто уже побывал в главных архитектурных центрах мира — Париже, Нью-Йорке и Лондоне и ищет новые маршруты.

Баку занял в рейтинге пятое место. В столице Азербайджана составители рейтинга советуют погулять по улицам в Ичери Шехер, посетить Девичью Башню и Центр имени Гейдара Алиева.

В топ-3 рейтинга вошли Барселона, Стамбул и Рим, на четвертом месте- Шанхай.

Эксперты Lonely Planet также включили в топ-10 городов с необычной архитектурой Бразилию, Оксфорд, Майами, Мумбаи и Чикаго.