Бакинский государственный цирк возобновил работу
Kультурная политика
- 25 октября, 2025
- 13:42
Бакинский государственный цирк возобновил работу после двухлетнего перерыва.
Об этом сообщили Report в Министерстве культуры.
Состоялось открытие программы, подготовленной коллективом Бакинского государственного цирка с участием известных цирковых артистов из Венгрии, Казахстана, Грузии, Беларуси, Эфиопии и Аргентины.
Последние новости
14:04
Израиль нанес удар по югу Ливана, ранен один человекДругие страны
13:56
Зеленский призвал партнеров помочь Украине системами PatriotДругие страны
13:50
Киберполиция Азербайджана выявила масштабную схему торговли банковскими картамиПроисшествия
13:42
Фото
Бакинский государственный цирк возобновил работуKультурная политика
13:34
Турпоток из Центральной Азии в Азербайджан в летний сезон вырос более чем на 27%Туризм
13:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.10.2025)Финансы
13:17
ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища в России, объявлена эвакуацияДругие страны
13:16
Завтра в Баку ожидается 22 градуса теплаЭкология
13:10