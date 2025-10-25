Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Бакинский государственный цирк возобновил работу

    Kультурная политика
    • 25 октября, 2025
    • 13:42
    Бакинский государственный цирк возобновил работу

    Бакинский государственный цирк возобновил работу после двухлетнего перерыва.

    Об этом сообщили Report в Министерстве культуры.

    Состоялось открытие программы, подготовленной коллективом Бакинского государственного цирка с участием известных цирковых артистов из Венгрии, Казахстана, Грузии, Беларуси, Эфиопии и Аргентины.

    цирк Баку Министерство культуры
    Фото
    Bakı Dövlət Sirki fəaliyyətini bərpa edib

    Последние новости

    14:04

    Израиль нанес удар по югу Ливана, ранен один человек

    Другие страны
    13:56

    Зеленский призвал партнеров помочь Украине системами Patriot

    Другие страны
    13:50

    Киберполиция Азербайджана выявила масштабную схему торговли банковскими картами

    Происшествия
    13:42
    Фото

    Бакинский государственный цирк возобновил работу

    Kультурная политика
    13:34

    Турпоток из Центральной Азии в Азербайджан в летний сезон вырос более чем на 27%

    Туризм
    13:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.10.2025)

    Финансы
    13:17

    ВСУ повредили плотину Белгородского водохранилища в России, объявлена эвакуация

    Другие страны
    13:16

    Завтра в Баку ожидается 22 градуса тепла

    Экология
    13:10

    Украина заявила об атаке на одну из ключевых энергетических подстанций РФ

    Другие страны
    Лента новостей