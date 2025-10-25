Bakı Dövlət Sirki fəaliyyətini bərpa edib
Mədəniyyət siyasəti
- 25 oktyabr, 2025
- 13:02
Bakı Dövlət Sirki ikiillik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib.
"Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən verilən xəbərə əsasən, Bakı Dövlət Sirkinin kollektivi, eləcə də Macarıstan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Belarus, Efiopiya və Argentinadan gəlmiş tanınmış sirk artistlərinin iştirakı ilə hazırlanan proqramın açılışı olub.
