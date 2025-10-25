İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bakı Dövlət Sirki fəaliyyətini bərpa edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 25 oktyabr, 2025
    • 13:02
    Bakı Dövlət Sirki fəaliyyətini bərpa edib

    Bakı Dövlət Sirki ikiillik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib.

    "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən verilən xəbərə əsasən, Bakı Dövlət Sirkinin kollektivi, eləcə də Macarıstan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Belarus, Efiopiya və Argentinadan gəlmiş tanınmış sirk artistlərinin iştirakı ilə hazırlanan proqramın açılışı olub.

    Bakı Dövlət Sirki
    Foto
    Бакинский государственный цирк возобновил работу

    Son xəbərlər

    14:01

    Teymur Rəcəbov: "Azərbaycan millisinin Avropa çempionatında gümüş medal qazanması uğurdur"

    Fərdi
    14:00

    Azərbaycan düyü idxalını 20 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    13:47

    Rusiyada Belqorod su anbarının bəndi ciddi zədələnib, təxliyə elan edilib

    Digər ölkələr
    13:37

    Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı-satqısını həyata keçirən 5 dəstə ifşa edilib

    Hadisə
    13:31

    "Milan" "Mançester Siti"nin futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    13:26

    Nazir müavini: Sertifikasiya prosesi müəllim nüfuzunu artırıb, məktəblərə inam yaradıb

    Elm və təhsil
    13:22

    Rusiyanın Kiyevə gecə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:21

    Bakıda sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə vətəndaşların 90 min manatı mənimsənilib

    Hadisə
    13:20

    Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti