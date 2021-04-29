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Азербайджанская пекарня вошла в топ 22 ресторанов США, открывшихся во время пандемии

Азербайджанская пекарня вошла в топ 22 ресторанов США, открывшихся во время пандемии The Washington Post опубликовал список ресторанов 2021 года, которые открылись в США, несмотря на пандемию
Kультурная политика
29 апреля 2021 г. 09:53
Азербайджанская пекарня вошла в топ 22 ресторанов США, открывшихся во время пандемии

Ресторан азербайджанской кухни "Sharbat Bakery" в Вашингтоне, один из 22 ресторанов, который открылся в такое непростое время, как пандемия в США. Как передает Report, данную статью, подготовленную известным ресторанным критиком Томом Сиетсемой, опубликовал The Washington Post.

"У молодой пекарни есть высокопоставленные друзья. Не меньше, чем Элин Сулейманов, посол Азербайджана в США, говорит, что он совершает несколько поездок в Sharbat Bakery каждую неделю. Среди блюд, к которым он тяготеет, есть пахлава. Форма кондитерского изделия, его легкие слои теста и сравнительно нежная сладость выделяют его среди других зарубежных конкурентов. Посол в шутку говорит: "У нас в регионе три эпических баттла": "Кто лучше всех делает чай, долму и пахлаву", - пишет издание.

Источник рассказал и о других изысканных сладостях азербайджанской кухни. "Шоргогал напоминает дипломату даже больше о родине, он говорит о тесте в форме булочки, чья слоеная внешность уступает место центру, приправленному анисом, черным перцем и тмином. И Сулейманов, и Ильхама Сафарова, владелица Sharbat Bakery, приехали из столицы Азербайджана и крупнейшего города Баку, где шоргогал является одним из главных символов Новруза... Шоргогал, блестящий от яичного желтка и веснушчатый от маковых семян, "пробуждает все вкусовые ощущения". Прикусите, и лакомство разлетится на части, как шаги по твердому снегу."

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