    Азербайджанский павильон вызвал большой интерес на выставке в США

    Kультурная политика
    • 09 декабря, 2025
    • 22:48
    Азербайджанский павильон вызвал большой интерес на выставке в США

    В здании Рональда Рейгана и Международном торговом центре в Вашингтоне прошла 12-я ежегодная выставка посольств Winternational, объединившая дипломатические миссии и культуры разных стран.

    Как сообщает бюро Report, азербайджанский павильон был широко представлен при поддержке Посольства нашей страны в США, Азербайджанского Дома, действующего в штате Вирджиния, и бренда Baku Caviar.

    В павильоне были представлены блюда национальной кухни, азербайджанские костюмы, ковры, сувениры, издания с информацией о регионах и истории нашей страны.

    В ежегодной выставке, которая традиционно проходит в декабре, приняли участие около 10 000 человек, в том числе представители аккредитованного в Вашингтоне дипломатического корпуса, представители американских и зарубежных СМИ, общественности и азербайджанской диаспоры.

    Экспозиции, отражающие культурное богатство и традиции порядка 70 стран, представленных аккредитованными в Вашингтоне посольствами, вызвали большой интерес у посетителей.

    Мероприятие началось с официального приема для послов, после чего состоялась церемония открытия. В культурной части программы были представлены музыка из азербайджанской оперетты "Аршин мал алан" и танец "Узюм".

    Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер объявила 9 декабря 2025 года в городе Днем Winternational.

    Участники выставки проявили особый интерес к азербайджанскому павильону, близко познакомившись с богатым культурным наследием и традициями нашей страны.

    Azərbaycan mədəniyyəti Vaşinqtonda beynəlxalq sərgidə maraqla qarşılanıb
    Лента новостей