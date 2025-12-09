İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan mədəniyyəti Vaşinqtonda beynəlxalq sərgidə maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 09 dekabr, 2025
    • 22:29
    Azərbaycan mədəniyyəti Vaşinqtonda beynəlxalq sərgidə maraqla qarşılanıb

    ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda yerləşən Ronald Reyqan Binası və Beynəlxalq Ticarət Mərkəzində diplomatik missiyaları və müxtəlif ölkələrin mədəniyyətlərini bir araya gətirən 12-ci illik "Winternational" səfirlik sərgisi keçirilib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, Azərbaycan pavilyonu sərgidə respublikamızın Birləşmiş Ştatlardakı Səfirliyi, ABŞ-nin Virciniya ştatında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi və "Baku Caviar" brendinin birgə təşkilatçılığı ilə geniş təqdim olunub.

    Pavilyonda milli mətbəximizə aid nümunələr, milli geyimlər, ölkəmizə məxsus xalçalar, suvenirlər, Azərbaycan haqqında məlumat kitabçaları, eləcə də respublikamızın müxtəlif bölgələrini əks etdirən nəşrlər nümayiş olunub.

    Hər il dekabrda təşkil olunan sərgidə Vaşinqtonda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun təmsilçiləri, ABŞ və xarici KİV nümayəndələri, ictimaiyyət üzvləri və Azərbaycan icmasının nümayəndələri də daxil olmaqla 10 000-ə yaxın qonaq iştirak edib.

    Vaşinqtonda akkreditə olunmuş 70-dən çox səfirliyin təqdim etdiyi mədəniyyət nümunələri ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

    Tədbir səfirlər üçün keçirilən rəsmi qəbul ilə başlayıb, sonra açılış mərasimi baş tutub. Proqramın mədəni hissəsində Azərbaycanın "Arşın mal alan" operettasından musiqilər və "Üzüm" rəqsi nümayiş etdirilib.

    Mer Muriyel Bauzer 9 dekabr 2025-ci il tarixini Vaşinqton şəhərində "Winternational Günü" kimi elan edib.

    Sərgi iştirakçıları Azərbaycan pavilyonuna xüsusi maraq göstərərək ölkəmizin zəngin mədəni irsi və ənənələri ilə yaxından tanış olublar.

