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    Азербайджанский фильм "Гранатовый сад" занял 2-е место на международном фестивале

    В настоящее время продолжается показ фильма в рамках фестиваля

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Фильм азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа "Гранатовый сад" (Pomegranate Orchard) показан на международном фестивале Film by the Sea во Влиссингене (Нидерланды). 

    Как сообщает Report, экранное произведение вызвало большой интерес среди зрителей и заняло второе место на фестивале.

    В настоящее время продолжается показ фильма в рамках фестиваля. Проживающие в Нидерландах азербайджанцы имеют возможность посмотреть фильм.

    Отметим, что "Гранатовый сад" – единственный азербайджанский фильм, выдвинутый на премию Оскар в феврале 2018 года. 

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