Азербайджанский фильм "Гранатовый сад" занял 2-е место на международном фестивале

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Фильм азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа "Гранатовый сад" (Pomegranate Orchard) показан на международном фестивале Film by the Sea во Влиссингене (Нидерланды).

Как сообщает Report, экранное произведение вызвало большой интерес среди зрителей и заняло второе место на фестивале.

В настоящее время продолжается показ фильма в рамках фестиваля. Проживающие в Нидерландах азербайджанцы имеют возможность посмотреть фильм.

Отметим, что "Гранатовый сад" – единственный азербайджанский фильм, выдвинутый на премию Оскар в феврале 2018 года.