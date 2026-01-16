Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджанская кухня во Франции: Сябзи-плов встречен с интересом в Блуа

    Kультурная политика
    • 16 января, 2026
    • 19:58
    Азербайджанская кухня во Франции: Сябзи-плов встречен с интересом в Блуа

    В кулинарном ателье ассоциации "Мирабо" в городе Блуа (Франция), которая занимается социальной интеграцией и развитием кулинарных навыков, было представлено национальное блюдо Азербайджана - сябзи-плов.

    Как сообщает Report, жители города узнали о богатстве азербайджанской кухни и культуре застолья.

    Азербайджан представила Нармина Мамедова, которая специально для гостей приготовила сябзи-плов. Она отметила, что участники с большим интересом наблюдали за процессом приготовления, записывали рецепт и старались изучить каждую деталь.

    "Для меня большая гордость представлять азербайджанскую кухню. За столом мы говорили не только о кулинарии, но и о культуре, искусстве и истории Азербайджана. Я убедилась, что сябзи-плов - один из лучших выборов для французских гостей", - сказала она.

    В завершение гостям подали азербайджанский чай по национальному рецепту и медовый торт. Участники отметили, что эти гармоничные вкусы произвели на них яркое впечатление.

