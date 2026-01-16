İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Fransada Azərbaycan mətbəxi təqdim olunub: Blois şəhərində "Səbzi plov" maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 16 yanvar, 2026
    • 18:58
    Fransada Azərbaycan mətbəxi təqdim olunub: Blois şəhərində Səbzi plov maraqla qarşılanıb

    Fransanın Blois şəhərində fəaliyyət göstərən, sosial inteqrasiya və kulinariya bacarıqlarının inkişafına yönəlmiş "Mirabeau" assosiasiyasının mətbəx atelyesində Azərbaycanın milli xörəyi olan "Səbzi plov" təqdim edilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir çərçivəsində fransız iştirakçılar Azərbaycan mətbəxinin zənginliyi və süfrə mədəniyyəti barədə ətraflı məlumatlandırılıb.

    Atelyedə Azərbaycanı təmsil edən Nərminə Məmmədova fransız qonaqlar üçün xüsusi olaraq "Səbzi plov" hazırlayıb. O, bişirilmə prosesinin iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla izlənildiyini vurğulayıb:

    "Azərbaycan mətbəxini təmsil etmək mənim üçün qürurvericidir. Hazırlanma prosesi boyunca iştirakçılar böyük həvəslə mənə kömək etdilər, hər bir detalı öyrənməyə çalışaraq resepti qeydə aldılar. Süfrə ətrafında isə söhbətimiz yalnız kulinariya ilə məhdudlaşmadı; Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənəti və tarixi haqqında geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Bir daha əmin oldum ki, fransız qonaqlar üçün Azərbaycan mətbəxinin ən uğurlu seçimlərindən biri məhz 'Səbzi plov'dur".

    Sonda qonaqlara milli üsulla dəmlənmiş Azərbaycan çayı və ballı tort təqdim olunub. Tədbir iştirakçıları Azərbaycanın bu ahəngdar dadlarının onlarda zəngin təəssürat yaratdığını bildiriblər.

    Fransa Blois Səbzi plov Azərbaycan mətbəxi

    Son xəbərlər

    19:41

    Türkiyənin KARGU və ALPAGU PUA-ları Avropaya ixrac ediləcək

    Region
    19:32

    MKİ-nin direktoru Karakasda Venesuelanın müvəqqəti lideri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Kamran Əliyev İstanbul Baş prokurorunun müavini ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Region
    19:16

    Münxen konfransı İran XİN başçısına göndərilmiş dəvəti ləğv edib

    Digər ölkələr
    19:09

    Çexiya Prezidenti: Ukrayna bir sıra ağrılı güzəştlərə getməlidir

    Digər ölkələr
    19:07

    Dünya Bankı Azərbaycana yeni büdcə mexanizminə keçid islahatlarının həyata keçirilməsində dəstək göstərir

    Maliyyə
    19:05

    Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutub

    Komanda
    19:05

    KİV: Ukrayna nümayəndə heyəti Uitkoff ilə danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə gedir

    Digər ölkələr
    19:00

    Siyasi partiyalar üzvlərinin reyestrindəki dəyişikliklər barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti