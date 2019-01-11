Азербайджанец впервые назначен худруком Азербайджанского драмтеатра в Грузии

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Tбилиси. 11 января. REPORT.AZ/ Назначен художественный руководитель Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра.

По сообщению грузинского бюро Report, распоряжением министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии на эту должность назначен молодой актер и режиссер Тургай Велизаде.

Таким образом, Т.Велизаде стал первым азербайджанцем, назначенным художественным руководителем театра. До сих пор эту должность занимали деятели культуры грузинского происхождения.

Отметим, что Т.Велизаде стал первым азербайджанцем, получившим магистерскую степень Тбилисского государственного университета театра и кино им. Ш.Руставели.

Предыдущий художественный руководитель театра Варлам Николадзе ушел с поста в октябре минувшего года по состоянию здоровья.