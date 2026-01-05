Азербайджан расследует представление "Сары гялин" как армянской песни на иранском ТВ
Kультурная политика
- 05 января, 2026
- 13:09
В Азербайджане инициировано расследование из-за инцидента в эфире иранского государственного телеканала, где азербайджанская народная песня "Сары гялин" была представлена как армянское произведение.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.
Поводом для разбирательства стало исполнение азербайджанской народной песни "Сары гялин" певцом Аразом Торосяном (также известным как Араз Дарех) на армянском и персидском языках, при этом произведение было представлено как армянская песня "Сары агчик".
В Агентстве подчеркнули, что по данному факту в настоящее время проводится проверка, и все обстоятельства инцидента изучаются в установленном порядке.
