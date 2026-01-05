Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан расследует представление "Сары гялин" как армянской песни на иранском ТВ

    Kультурная политика
    • 05 января, 2026
    • 13:09
    В Азербайджане инициировано расследование из-за инцидента в эфире иранского государственного телеканала, где азербайджанская народная песня "Сары гялин" была представлена как армянское произведение.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана.

    Поводом для разбирательства стало исполнение азербайджанской народной песни "Сары гялин" певцом Аразом Торосяном (также известным как Араз Дарех) на армянском и персидском языках, при этом произведение было представлено как армянская песня "Сары агчик".

    В Агентстве подчеркнули, что по данному факту в настоящее время проводится проверка, и все обстоятельства инцидента изучаются в установленном порядке.

    "Сары гялин" плагиат Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана народная песня иранское телевидение
    "Sarı Gəlin"in İran dövlət telekanalında erməni musiqisi kimi təqdimatına görə araşdırma aparılır
    Azerbaijan investigating Iranian TV's presentation of 'Sari Gelin' as Armenian song

