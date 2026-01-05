İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Sarı Gəlin"in İran dövlət telekanalında erməni musiqisi kimi təqdimatına görə araşdırma aparılır

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 yanvar, 2026
    • 12:53
    Sarı Gəlinin İran dövlət telekanalında erməni musiqisi kimi təqdimatına görə araşdırma aparılır

    Azərbaycan xalq mahnısı "Sarı gəlin"in Araz Trosyanın (Araz Dareh) ifasında erməni və fars dillərində "Sarı ağçik" musiqisi kimi səsləndirilməsi ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Əqli Mülkiyyət Agentliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, "Sarı gəlin" mahnısı İran dövlət televiziyasının efirində Araz Torosyanın ifasında erməni və fars dillərində "Sarı ağçik" adı ilə səsləndirilib, "erməni musiqisi" kimi qələmə verilib.

    Азербайджан расследует представление "Сары гялин" как армянской песни на иранском ТВ
    Azerbaijan investigating Iranian TV's presentation of 'Sari Gelin' as Armenian song

