"Sarı Gəlin"in İran dövlət telekanalında erməni musiqisi kimi təqdimatına görə araşdırma aparılır
Mədəniyyət siyasəti
- 05 yanvar, 2026
- 12:53
Azərbaycan xalq mahnısı "Sarı gəlin"in Araz Trosyanın (Araz Dareh) ifasında erməni və fars dillərində "Sarı ağçik" musiqisi kimi səsləndirilməsi ilə bağlı araşdırma aparılır.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Əqli Mülkiyyət Agentliyindən məlumat verilib.
Qeyd edək ki, "Sarı gəlin" mahnısı İran dövlət televiziyasının efirində Araz Torosyanın ifasında erməni və fars dillərində "Sarı ağçik" adı ilə səsləndirilib, "erməni musiqisi" kimi qələmə verilib.
Son xəbərlər
13:52
Foto
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Omanda səfərdədirXarici siyasət
13:52
Niderlandın ən böyük aeroportu 500-ə yaxın reysi ləğv edibDigər ölkələr
13:49
Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıbMaliyyə
13:47
Rusiyada yük qatarının 40-a yaxın vaqonu relsdən çıxıbRegion
13:37
Maliyyə Nazirliyi "Vətəndaşın büdcə bələdçisi"ni hazırlayıbMaliyyə
13:34
Azərbaycan bir il ərzində hökumətlərin süni intellektdən istifadəyə hazırlıq indeksində 41 pillə irəliləyibİKT
13:22
İngiltərə klubunun hücumçusu "Sportinq"ə transfer olunubFutbol
13:16
Fransada naməlum şəxs qatarda sərnişinlərə hücum edib, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
13:08