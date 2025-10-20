Азербайджан представлен на выставке-фестивале "Блеск ковров" в Хиве

В туристическом комплексе "Арда Хива" в узбекском городе Хива прошла первая международная выставка-фестиваль "Блеск ковров".

Об этом Report сообщили в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

В выставке приняли участие тысячи жителей и гостей Хорезмской области, мастера, ученые и деятели искусств, инженеры, дизайнеры, предприниматели из различных регионов Узбекистана, а также из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Азербайджан на выставке представил Культурный центр имени Гейдара Алиева и приглашенный организацией из Баку художник-ковровщик и миниатюрист Агасадыг Сулейманов.

Директор Азербайджанского культурного центра Акиф Марифли отметил, что ковроткачество является неотъемлемой частью тысячелетнего культурного наследия, национального искусства и эстетического мировоззрения азербайджанского народа.

В рамках мероприятия открылась редкая выставка, посвященная искусству национального ковроткачества.

В азербайджанском уголке выставки были представлены образцы ковров из Карабаха, Нахчывана, Гянджи, Губы, Иревана, Тебриза, Борчалы, Дербента и других регионов, а также альбомы по азербайджанскому ковровому искусству. Агасадыг Сулейманов наглядно представил процесс ковроткачества на своем малом ткацком станке.

На фестивале также состоялось награждение победителей в различных номинациях. Агасадыг Сулейманов из Азербайджана был удостоен первой премии в номинации "Молодой художник-ковровщик" и награжден сертификатом и памятными подарками.

Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева был также награжден почетным дипломом за профессиональное представление богатых традиций коврового искусства, художественной глубины национального стиля и эстетической красоты азербайджанских ковров.