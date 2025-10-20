Azərbaycan Özbəkistanda beynəlxalq sərgi-festivalda təmsil olunub
- 20 oktyabr, 2025
- 14:10
Azərbaycan Özbəkistanın Xivə şəhərində, "Arda Xivə" turizm kompleksində "Xalçaların parıltısı" adlı birinci beynəlxalq sərgi-festivalında təmsil olunub.
Bu barədə "Report" a Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə məlumat verilib.
Bildirilib ki, əsərdə Özbəkistanın müxtəlif bölgələrindən, həmçinin Azərbaycan, Qırğızıstan, Qazaxstan, Tacikistan, Türkmənistan və əldə edilən gəlirdən gələn sənətkarlar, alim və incəsənət xadimləri, mühəndislər, dizaynerlər, sahibkarlarla yanaşı, Xarəzm iqtisadiyyatın iştirakçısı və qonaqları iştirak ediblər.
Sərgidə Azərbaycanı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və Bakıdan gələn xalçaçı rəssam, miniatür ustası Ağasadıq Süleymanov təmsil edib.
Sərginin Azərbaycan guşəsində Mədəniyyət Mərkəzinin təqdimatında Naxçıvan, Gəncə, Quba, İrəvan, Təbriz, Borçalı, Dərbənd və bölgələrə aid xalça nümunələri, həmçinin ölkə xalça sənətinə dair albomlar nümayiş etdirilib. A.Süleymanov öz kiçik dəzgahında xalçaların toxunmasını əyani şəkildə təqdim edib.
Festival çərçivəsində "Özbəkistan xalçaçılığı: Ənənə və innovasiya" mövzusunda beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans keçirilib.
Sərginin yekununda nominasiyalar üzrə qaliblər mükafatlandırılıb. A.Süleymanov "Gənc xalçaçı rəssam" nominasiyasında birinci mükafata layiq görülüb, ona sertifikat və hədiyyələr təqdim olunub.
Eyni zamanda Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi xalça sənətinin ənənələrini, milli üslubun bədii dərinliyini Azərbaycan xalçalarının estetik gözəlliyini təqdim etdiyi üçün fərqlənmə diplomu ilə təltif olunub.