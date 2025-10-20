İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan Özbəkistanda beynəlxalq sərgi-festivalda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 20 oktyabr, 2025
    • 14:10
    Azərbaycan Özbəkistanda beynəlxalq sərgi-festivalda təmsil olunub

    Azərbaycan Özbəkistanın Xivə şəhərində, "Arda Xivə" turizm kompleksində "Xalçaların parıltısı" adlı birinci beynəlxalq sərgi-festivalında təmsil olunub.

    Bu barədə "Report" a Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əsərdə Özbəkistanın müxtəlif bölgələrindən, həmçinin Azərbaycan, Qırğızıstan, Qazaxstan, Tacikistan, Türkmənistan və əldə edilən gəlirdən gələn sənətkarlar, alim və incəsənət xadimləri, mühəndislər, dizaynerlər, sahibkarlarla yanaşı, Xarəzm iqtisadiyyatın iştirakçısı və qonaqları iştirak ediblər.

    Sərgidə Azərbaycanı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və Bakıdan gələn xalçaçı rəssam, miniatür ustası Ağasadıq Süleymanov təmsil edib.

    Sərginin Azərbaycan guşəsində Mədəniyyət Mərkəzinin təqdimatında Naxçıvan, Gəncə, Quba, İrəvan, Təbriz, Borçalı, Dərbənd və bölgələrə aid xalça nümunələri, həmçinin ölkə xalça sənətinə dair albomlar nümayiş etdirilib. A.Süleymanov öz kiçik dəzgahında xalçaların toxunmasını əyani şəkildə təqdim edib.

    Festival çərçivəsində "Özbəkistan xalçaçılığı: Ənənə və innovasiya" mövzusunda beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans keçirilib.

    Sərginin yekununda nominasiyalar üzrə qaliblər mükafatlandırılıb. A.Süleymanov "Gənc xalçaçı rəssam" nominasiyasında birinci mükafata layiq görülüb, ona sertifikat və hədiyyələr təqdim olunub.

    Eyni zamanda Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi xalça sənətinin ənənələrini, milli üslubun bədii dərinliyini Azərbaycan xalçalarının estetik gözəlliyini təqdim etdiyi üçün fərqlənmə diplomu ilə təltif olunub.

    sərgi Özbəkistan Azərbaycan xalça

    Son xəbərlər

    14:50

    Gürcüstan və İsrail əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

    Region
    14:50

    Xorvatiyalı FIFA referisi Azərbaycan komandasının matçına ilk dəfə təyinat alıb

    Futbol
    14:45

    Azərbaycan Lüksemburqda regional əlaqəliliklə bağlı nazirlərin iclaslarında təmsil olunur

    Xarici siyasət
    14:45

    Sumqayıtın bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılıb

    Energetika
    14:40

    Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    14:24

    Azərbaycanda qablaşdırma üzrə yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    14:17

    Peskov: Rusiya Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı üzrə danışıqların tərəfdarıdır

    Region
    14:11

    Mikayıl Cabbarov Energetiklər Günü ilə bağlı paylaşım edib

    İnfrastruktur
    14:10
    Foto

    Azərbaycan Özbəkistanda beynəlxalq sərgi-festivalda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti