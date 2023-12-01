Азербайджан и Казахстан обсудили развитие культурных связей

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие культурных связей.

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие культурных связей.

Как сообщает Report, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли 30 ноября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в нашей стране Алимом Байелем.

В ходе встречи А.Керимли подчеркнул, что культурные связи между нашими странами развиваются. Была отмечена важность реализации совместных проектов для дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах культуры и искусства.

Посол Алим Байель выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами. Дипломат подчеркнул, что имеются широкие возможности для углубления сотрудничества в сфере культуры.

На встрече также состоялся обмен мнениями о Днях культуры Казахстана, которые пройдут в Азербайджане 2-5 декабря, и других вопросах, представляющих взаимный интерес.