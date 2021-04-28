Ариф Гулиев подключен к устройству ЭКМО

Заразившийся коронавирусом народный артист Ариф Гулиев подключен к устройству ЭКМО.

Заразившийся коронавирусом народный артист Ариф Гулиев подключен к устройству ЭКМО.

Как передает Report, об этом сообщил сын народного артиста Ровшан Гулиев.

Он сказал, что состояние отца остается тяжелым.

Лечение А.Гулиева продолжается в отделении реанимации "Yeni Klinika". Врачи сообщают, что легкие народного артиста повреждены на 99%.

Напомним, что ЭКМО - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом, метод лечения, который экономит врачам время для решения существующей проблемы, выполняя в течение 2-3 недель функции легких и сердца.