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Ариф Гулиев подключен к устройству ЭКМО

Ариф Гулиев подключен к устройству ЭКМО Заразившийся коронавирусом народный артист Ариф Гулиев подключен к устройству ЭКМО.
Kультурная политика
28 апреля 2021 г. 19:48
Ариф Гулиев подключен к устройству ЭКМО

Заразившийся коронавирусом народный артист Ариф Гулиев подключен к устройству ЭКМО.

Как передает Report, об этом сообщил сын народного артиста Ровшан Гулиев.

Он сказал, что состояние отца остается тяжелым.

Лечение А.Гулиева продолжается в отделении реанимации "Yeni Klinika". Врачи сообщают, что легкие народного артиста повреждены на 99%.

Напомним, что ЭКМО - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом, метод лечения, который экономит врачам время для решения существующей проблемы, выполняя в течение 2-3 недель функции легких и сердца.

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Версия на азербайджанском языке Arif Quliyev ECMO cihazına qoşulub

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