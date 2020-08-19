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100-летний юбилей Гасана Сеидбейли будет проведен на государственном уровне

100-летний юбилей Гасана Сеидбейли будет проведен на государственном уровне В декабре исполняется 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской культуры, кинодраматурга, режиссера и сценариста, Народного артиста Гасана Сеидбейли
Kультурная политика
19 августа 2020 г. 15:39
100-летний юбилей Гасана Сеидбейли будет проведен на государственном уровне

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Гасана Сеидбейли.

Как сообщает Report, в целях обеспечения проведения 100-й годовщины со дня рождения Народного артиста Гасана Сеидбейли, которому принадлежат достойные одобрения заслуги в развитии азербайджанской кинематографии, Министерству культуры Азербайджанской Республики было поручено с учетом предложений Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и Союза писателей Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Народного артиста Гасана Сеидбейли.

В распоряжении отмечается, что в декабре 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской культуры, кинодраматурга, режиссера и сценариста, Народного артиста Гасана Мехди оглу Сеидбейли.

Гасан Сеидбейли вписал новые страницы в летопись киноискусства Азербайджана отличающимися разнообразием средств выражения и полнотой сюжетной линии высокохудожественными фильмами, сценаристом и режиссером которых он был. Созданные им с приверженностью реалиям жизни и формирующие духовное богатство, нравственную чистоту, высокий вкус успешные экранные работы, в частности, историко-художественный фильм "Насими", занимают особое место среди достижений национальной кинематографии. За долгие годы руководства Союзом кинематографистов Азербайджана Гасан Сеидбейли внес значительный вклад в организацию кинематографической деятельности и развитие киноискусства в республике, использовав передовой опыт мирового кино. Созданные Гасаном Сеидбейли солидные прозаические произведения снискали ему широкую славу в литературном мире.

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Версия на азербайджанском языке Həsən Seyidbəylinin 100 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunacaq

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