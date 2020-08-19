100-летний юбилей Гасана Сеидбейли будет проведен на государственном уровне

В декабре исполняется 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской культуры, кинодраматурга, режиссера и сценариста, Народного артиста Гасана Сеидбейли

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Гасана Сеидбейли.

Как сообщает Report, в целях обеспечения проведения 100-й годовщины со дня рождения Народного артиста Гасана Сеидбейли, которому принадлежат достойные одобрения заслуги в развитии азербайджанской кинематографии, Министерству культуры Азербайджанской Республики было поручено с учетом предложений Союза кинематографистов Азербайджанской Республики и Союза писателей Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Народного артиста Гасана Сеидбейли.

В распоряжении отмечается, что в декабре 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской культуры, кинодраматурга, режиссера и сценариста, Народного артиста Гасана Мехди оглу Сеидбейли.

Гасан Сеидбейли вписал новые страницы в летопись киноискусства Азербайджана отличающимися разнообразием средств выражения и полнотой сюжетной линии высокохудожественными фильмами, сценаристом и режиссером которых он был. Созданные им с приверженностью реалиям жизни и формирующие духовное богатство, нравственную чистоту, высокий вкус успешные экранные работы, в частности, историко-художественный фильм "Насими", занимают особое место среди достижений национальной кинематографии. За долгие годы руководства Союзом кинематографистов Азербайджана Гасан Сеидбейли внес значительный вклад в организацию кинематографической деятельности и развитие киноискусства в республике, использовав передовой опыт мирового кино. Созданные Гасаном Сеидбейли солидные прозаические произведения снискали ему широкую славу в литературном мире.