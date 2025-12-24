Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Завершен капремонт здания Иреванского драматического театра

    Культура
    • 24 декабря, 2025
    • 17:52
    Завершен капремонт здания Иреванского драматического театра

    Здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра вновь введено в эксплуатацию после ремонта.

    Как сообщает Report, на церемонии открытия присутствовали министр культуры Адиль Керимли, сотрудники министерства и театра.

    Отметим, что в 2019 году президент Ильхам Алиев подписал указ о капитальном ремонте и реконструкции здания Иреванского государственного азербайджанского драматического театра. На эти цели театру было выделено 2 млн манатов.

