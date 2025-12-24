Завершен капремонт здания Иреванского драматического театра

Здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра вновь введено в эксплуатацию после ремонта.

Как сообщает Report, на церемонии открытия присутствовали министр культуры Адиль Керимли, сотрудники министерства и театра.

Отметим, что в 2019 году президент Ильхам Алиев подписал указ о капитальном ремонте и реконструкции здания Иреванского государственного азербайджанского драматического театра. На эти цели театру было выделено 2 млн манатов.