Завершен капремонт здания Иреванского драматического театра
Культура
- 24 декабря, 2025
- 17:52
Здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра вновь введено в эксплуатацию после ремонта.
Как сообщает Report, на церемонии открытия присутствовали министр культуры Адиль Керимли, сотрудники министерства и театра.
Отметим, что в 2019 году президент Ильхам Алиев подписал указ о капитальном ремонте и реконструкции здания Иреванского государственного азербайджанского драматического театра. На эти цели театру было выделено 2 млн манатов.
