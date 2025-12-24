İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının binası təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilib
- 24 dekabr, 2025
- 17:39
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının binası təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilib.
"Report" xəbər verir ki, açılış mərasimində mədəniyyət naziri Adil Kərimli, nazirlik və teatrın əməkdaşları iştirak ediblər.
Teatrın kollektivi göstərilən diqqətə görə, Prezident İlham Əliyevə təşəkkür ediblər.
"Mədəniyyətimizin bütün istiqamətlərdə inkişafına xüsusən, teatr sahəsinə göstərdiyiniz qayğıya, ayrı-ayrı sənət ocaqlarına və sənətkarlara ayırdığınız diqqətə görə bütün kollektivimiz adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk", - təşəkkür mətnində qeyd olunub.
Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Prezident İlham Əliyev İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı binasının əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, teatra bu məqsədlə iki milyon manat vəsait ayrılıb.