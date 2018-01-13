В США скончался художник-постановщик "Побега из Шоушенка" Теренс Марш

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Британский художник-постановщик и двукратный обладатель "Оскара" Теренс Марш скончался у себя дома в американском штате Калифорния после многолетней борьбы с раком.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Variety.

Марш работал в качестве арт-директора и постановщика в культовых фильмах "Побег из Шоушенка", "Охота за "Красным Октябрём" и "Зеленая миля". За свою работу над картинами "Доктор Живаго" (1965) и "Оливер!" (1968) художник получил премии "Оскар".

Отмечается, что свою карьеру Марш завершил в 2001 году, последней его работой стал фильм "Час пик-2".