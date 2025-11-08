В Шуше открылась выставка местных художников
Культура
- 08 ноября, 2025
- 16:13
В Шуше открылась выставка произведений местных художников.
Как сообщает корреспондент Report, выставка организована в отеле "Шуша".
Демонстрируемые картины отображают исторические, культурные и природные памятники города.
Отметим, что мероприятия, связанные с Днем Победы, проводятся в Шушинском районе при поддержке Специального представительства президента Азербайджана и Управления Шушинского государственного заповедника.
