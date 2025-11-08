Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Шуше открылась выставка местных художников

    Культура
    • 08 ноября, 2025
    • 16:13
    В Шуше открылась выставка произведений местных художников.

    Как сообщает корреспондент Report, выставка организована в отеле "Шуша".

    Демонстрируемые картины отображают исторические, культурные и природные памятники города.

    Отметим, что мероприятия, связанные с Днем Победы, проводятся в Шушинском районе при поддержке Специального представительства президента Азербайджана и Управления Шушинского государственного заповедника.

    Шуша День Победы выставка
    Фото
    Фото
    Лента новостей