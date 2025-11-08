Şuşada yerli rəssamların sərgisi açılıb
Mədəniyyət
- 08 noyabr, 2025
- 15:58
Şuşa şəhərlərində yerli rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi açılıb.
"Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, sərgi şəhərin "Şuşa" hotelində təşkil olunub.
Sərgilənən rəsm əsərlərində Şuşanın tarixi, mədəni və təbiət abidələri əks olunub.
Qeyd edək ki, Zəfər Günü ilə əlaqədar tədbirlər Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi ilə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin dəstəyi ilə keçirilir.
