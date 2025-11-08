İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Şuşada yerli rəssamların sərgisi açılıb

    Mədəniyyət
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:58
    Şuşa şəhərlərində yerli rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi açılıb.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, sərgi şəhərin "Şuşa" hotelində təşkil olunub.

    Sərgilənən rəsm əsərlərində Şuşanın tarixi, mədəni və təbiət abidələri əks olunub.

    Qeyd edək ki, Zəfər Günü ilə əlaqədar tədbirlər Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi ilə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin dəstəyi ilə keçirilir.

    Zəfərin 5-ci ili Şuşa sərgi
    В Шуше открылась выставка местных художников

