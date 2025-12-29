Putin hərbi çağırış haqqında sərəncam imzalayıb
Region
- 29 dekabr, 2025
- 23:07
2026-cı ildən etibarən Rusiya vətəndaşlarının həqiqi hərbi xidmətə çağırış ilboyu olacaq.
"Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin müvafiq sərəncam imzalayıb.
Bununla belə, xidmət yerinə göndərilmə ildə iki dəfə - 1 aprel-15 iyul və 1 oktyabr-31 dekabr tarixlərində həyata keçiriləcək.
Sənədə əsasən, ehtiyatda olmayan və hərbi xidmətə cəlb edilməli olan 18-30 yaş arası 261 min nəfərin çağırışı da planlaşdırılıb.
Son xəbərlər
23:07
Putin hərbi çağırış haqqında sərəncam imzalayıbRegion
22:59
"Mançester Yunayted" sabiq futbolçusunu geri qaytarmaq istəyirFutbol
22:56
Video
İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"ə ziyarətinə dair videoçarx paylaşıbDaxili siyasət
22:49
Tramp Putinlə danışıqları çox məhsuldar adlandırıb – YENİLƏNİB-3Region
22:47
Tramp: ABŞ İsrailin İrana mümkün yeni zərbələrini dəstəkləməyə hazır olacaqDigər ölkələr
22:33
Latviya Rusiya ilə sərhəddə hasar tikintisini başa çatdırıbDigər ölkələr
22:10
AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Lənkəran təmsilçisinin şikayətini qismən təmin edibFutbol
22:05
Rubio: ABŞ və BMT humanitar maliyyələşməyə yenidən baxılması barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
21:53