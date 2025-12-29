İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Putin hərbi çağırış haqqında sərəncam imzalayıb

    Region
    • 29 dekabr, 2025
    • 23:07
    Putin hərbi çağırış haqqında sərəncam imzalayıb

    2026-cı ildən etibarən Rusiya vətəndaşlarının həqiqi hərbi xidmətə çağırış ilboyu olacaq.

    "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin müvafiq sərəncam imzalayıb.

    Bununla belə, xidmət yerinə göndərilmə ildə iki dəfə - 1 aprel-15 iyul və 1 oktyabr-31 dekabr tarixlərində həyata keçiriləcək.

    Sənədə əsasən, ehtiyatda olmayan və hərbi xidmətə cəlb edilməli olan 18-30 yaş arası 261 min nəfərin çağırışı da planlaşdırılıb.

    Vladimir Putin Hərbi Çağırış ilboyu çağırış Rusiya
    Путин подписал указ о круглогодичном военном призыве

    Son xəbərlər

    23:07

    Putin hərbi çağırış haqqında sərəncam imzalayıb

    Region
    22:59

    "Mançester Yunayted" sabiq futbolçusunu geri qaytarmaq istəyir

    Futbol
    22:56
    Video

    İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"ə ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb

    Daxili siyasət
    22:49

    Tramp Putinlə danışıqları çox məhsuldar adlandırıb – YENİLƏNİB-3

    Region
    22:47

    Tramp: ABŞ İsrailin İrana mümkün yeni zərbələrini dəstəkləməyə hazır olacaq

    Digər ölkələr
    22:33

    Latviya Rusiya ilə sərhəddə hasar tikintisini başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    22:10

    AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Lənkəran təmsilçisinin şikayətini qismən təmin edib

    Futbol
    22:05

    Rubio: ABŞ və BMT humanitar maliyyələşməyə yenidən baxılması barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:53

    Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti