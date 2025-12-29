Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 29 декабря, 2025
    • 22:31
    Путин подписал указ о круглогодичном военном призыве

    С 2026 года призыв граждан России на военную службу станет круглогодичным.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    При этом отправку к месту службы продолжат осуществлять дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Согласно документу, также запланирован призыв 261 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих военной службе.

