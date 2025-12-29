İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Mançester Yunayted" sabiq futbolçusunu geri qaytarmaq istəyir

    Futbol
    • 29 dekabr, 2025
    • 22:59
    Mançester Yunayted sabiq futbolçusunu geri qaytarmaq istəyir

    İngiltərə təmsilçisi "Mançester Yunayted" sabiq futbolçusu Skott Maktomineyi geri qaytarmaq barədə düşünür.

    "Report" "Caught Offside" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" akademiyalarının yetirməsi olan hücumameyilli yarımmüdafiəçi ilə 2024-cü ildə yollarını ayırdıqlarına görə peşmandırlar.

    29 yaşlı oyunçunun hazırda çıxış etdiyi "Napoli"də (İtaliya) yüksək performans sərgiləməsi Premyer Liqa kollektivinin yenidən diqqətini çəkib.

    Belə ki, o, cari mövsüm bütün turnirlərdə iştirak etdiyi 24 oyunda beş qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

    Qeyd edək ki, "Transfermarkt" portalı Skott Maktomineyin transfer dəyərini 45 milyon avro qiymətləndirir.

    Skott Maktominey Futbol "Mançester Yunayted "Napoli" klubu

    Son xəbərlər

    23:07

    Putin hərbi çağırış haqqında sərəncam imzalayıb

    Region
    22:59

    "Mançester Yunayted" sabiq futbolçusunu geri qaytarmaq istəyir

    Futbol
    22:56
    Video

    İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"ə ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb

    Daxili siyasət
    22:49

    Tramp Putinlə danışıqları çox məhsuldar adlandırıb – YENİLƏNİB-3

    Region
    22:47

    Tramp: ABŞ İsrailin İrana mümkün yeni zərbələrini dəstəkləməyə hazır olacaq

    Digər ölkələr
    22:33

    Latviya Rusiya ilə sərhəddə hasar tikintisini başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    22:10

    AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Lənkəran təmsilçisinin şikayətini qismən təmin edib

    Futbol
    22:05

    Rubio: ABŞ və BMT humanitar maliyyələşməyə yenidən baxılması barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:53

    Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarı ilə regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti