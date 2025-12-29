Tramp: ABŞ İsrailin İrana mümkün yeni zərbələrini dəstəkləməyə hazır olacaq
- 29 dekabr, 2025
- 22:47
ABŞ Tehranın nüvə proqramını inkişafı etdirəcəyi təqdirdə, İsrailin İrana mümkün yeni zərbələrini dəstəkləməyə hazır olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib.
MƏLUMAT YENİLƏNİR
