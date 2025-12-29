Трамп: США будут готовы поддержать возможные новые удары Израиля по Ирану
Другие страны
- 29 декабря, 2025
- 22:35
Соединенные Штаты готовы нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я слышу, что Иран пытается снова наращивать [ядерный потенциал], и если это так, нам придется их остановить. Мы их остановим. Мы выбьем из них всю дурь. Но, надеюсь, этого не происходит", - сказал Трамп.
Президент отметил, что предпочел бы дипломатическое решение вопроса. "Я слышал, что Иран хочет заключить сделку. Если они хотят заключить сделку, это гораздо умнее", - добавил он.
Последние новости
23:58
Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во ФлоридеДругие
23:45
Пезешкиан прокомментировал сложную экономическую ситуацию в ИранеВ регионе
23:28
Трамп: ХАМАС должен быть разоружен для скорейшей нормализации в ГазеДругие страны
23:28
Фото
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботеВнутренняя политика
23:19
Евросоюз поддержал итоги выборов в КосовоДругие страны
23:06
Трамп: Размещение турецких войск в Газе было бы хорошим решениемДругие страны
22:56
Видео
Президент Азербайджана поделился кадрами с посещения "Baku White City"Внутренняя политика
22:44
Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень продуктивным - ОБНОВЛЕНО-3В регионе
22:35