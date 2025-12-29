Трамп: США будут готовы поддержать возможные новые удары Израиля по Ирану

Соединенные Штаты готовы нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я слышу, что Иран пытается снова наращивать [ядерный потенциал], и если это так, нам придется их остановить. Мы их остановим. Мы выбьем из них всю дурь. Но, надеюсь, этого не происходит", - сказал Трамп.

Президент отметил, что предпочел бы дипломатическое решение вопроса. "Я слышал, что Иран хочет заключить сделку. Если они хотят заключить сделку, это гораздо умнее", - добавил он.