    Трамп: США будут готовы поддержать возможные новые удары Израиля по Ирану

    Другие страны
    • 29 декабря, 2025
    • 22:35
    Соединенные Штаты готовы нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    "Я слышу, что Иран пытается снова наращивать [ядерный потенциал], и если это так, нам придется их остановить. Мы их остановим. Мы выбьем из них всю дурь. Но, надеюсь, этого не происходит", - сказал Трамп.

    Президент отметил, что предпочел бы дипломатическое решение вопроса. "Я слышал, что Иран хочет заключить сделку. Если они хотят заключить сделку, это гораздо умнее", - добавил он.

    Tramp: ABŞ İsrailin İrana mümkün yeni zərbələrini dəstəkləməyə hazır olacaq

