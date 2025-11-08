Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Шуше организована выставка изделий ручной работы жителей города

    Культура
    • 08 ноября, 2025
    • 12:59
    В Шуше организована выставка изделий ручной работы жителей города

    В городе Шуше организована выставка изделий ручной работы местных жителей.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, выставка посвящена 8 Ноября - Дню Победы.

    Изделия ручной работы, в том числе и символ города - "Харыбюльбюль", выставлены в парке "Гюллю баг" в центре города, у входных ворот и вдоль крепостных стен.

    Выставка вызвала интерес у жителей города и гостей, прибывающих в Шушу.

    Отметим, что мероприятия, посвященные Дню Победы, организованы в Шушинском районе при поддержке спецпредставительства президента Азербайджанской Республики и Управления Государственного заповедника города Шуша.

    Şuşa sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub
    Exhibition of handmade crafts held in Shusha

