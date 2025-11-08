В Шуше организована выставка изделий ручной работы жителей города

В городе Шуше организована выставка изделий ручной работы местных жителей.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, выставка посвящена 8 Ноября - Дню Победы.

Изделия ручной работы, в том числе и символ города - "Харыбюльбюль", выставлены в парке "Гюллю баг" в центре города, у входных ворот и вдоль крепостных стен.

Выставка вызвала интерес у жителей города и гостей, прибывающих в Шушу.

Отметим, что мероприятия, посвященные Дню Победы, организованы в Шушинском районе при поддержке спецпредставительства президента Азербайджанской Республики и Управления Государственного заповедника города Шуша.