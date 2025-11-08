İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Şuşa sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:41
    Şuşa şəhərində sakinlərin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil edilib.

    "Report"un Şuşaya ezam edilən əməkdaşı xəbər verir ki, sərgi 8 Noyabr - Zəfər Gününə həsr olunub.

    Sakinlərin Şuşanın rəmzi olan "Xarıbülbül"ü əks etdirən müxtəlif formalı əl işləri, həmçinin rəsm və oyma sənəti nümunələri, musiqi alətləri əsasən şəhərin mərkəzindəki "Güllü bağ" parkı, Şuşanın giriş qapıları və Qala divarları səmtində sərgilənir.

    Sərgi şəhər sakinləri və Şuşaya gələn qonaqların marağına səbəb olub.

    Qeyd edək ki, Zəfər Gününə həsr olunan tədbirlər Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi ilə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin dəstəyi ilə təşkil edilib.

    Şuşa Zəfərin 5-ci ili sərgi
    Foto
