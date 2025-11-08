Şuşa sakinlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub
Mədəniyyət
- 08 noyabr, 2025
- 12:41
Şuşa şəhərində sakinlərin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil edilib.
"Report"un Şuşaya ezam edilən əməkdaşı xəbər verir ki, sərgi 8 Noyabr - Zəfər Gününə həsr olunub.
Sakinlərin Şuşanın rəmzi olan "Xarıbülbül"ü əks etdirən müxtəlif formalı əl işləri, həmçinin rəsm və oyma sənəti nümunələri, musiqi alətləri əsasən şəhərin mərkəzindəki "Güllü bağ" parkı, Şuşanın giriş qapıları və Qala divarları səmtində sərgilənir.
Sərgi şəhər sakinləri və Şuşaya gələn qonaqların marağına səbəb olub.
Qeyd edək ki, Zəfər Gününə həsr olunan tədbirlər Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi ilə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin dəstəyi ilə təşkil edilib.
Son xəbərlər
13:10
"Ayaks"ın rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyirFutbol
13:09
Foto
Video
Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - CANLIHərbi
13:07
Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlibXarici siyasət
13:04
Foto
Bakı sakinləri Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edir - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:00
Antonio Koşta: İqlim tədbirləri üçün imkanlar pəncərəsi sürətlə bağlanırCOP29
12:57
Video
"Haber Global": Azərbaycan zəfərə gedən yolu cəbhədə və diplomatik masada ilmə-ilmə işlədiXarici siyasət
12:57
Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadırDaxili siyasət
12:56
NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirirBiznes
12:56