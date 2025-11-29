Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Лачыне организована экскурсия для иностранных гостей из СНГ

    Культура
    • 29 ноября, 2025
    • 13:53
    Министерство культуры Азербайджана совместно со специальным представительством президента в Лачынском районе организовали для иностранных гостей экскурсию, приуроченную к официальной церемонии закрытия года "Культурная столица СНГ – 2025".

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, гости из Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана начали свое знакомство с культурными достижениями города с посещения инновационного Культурного центра Gilabi Ceramics.

    Также гостям, ознакомившимся с выставками в Yurd Gallery, была предоставлена информация о том, что галерея является первым культурным и художественным пространством, открытым на освобожденных от оккупации территориях.

    Представители принимающей стороны подчеркнули стратегическую миссию галереи: популяризация богатого культурного наследия Карабаха, создание моста между местными и международными художниками и укрепление позиции Лачына как культурного и творческого центра.

    Лачынский художник Юсиф Мирза, чьи работы представлены в экспозиции галереи, отметил, что основным мотивом в его творчестве была тоска по Лачыну в период оккупации, а после освобождения - возрождение Лачына.

    В программу экскурсии также вошло посещение киностудии "Ходжазфильм" - регионального аудиовизуального центра, построенного с применением передовых международных стандартов.

    Отметим, что официальная церемония открытия года "Культурная столица СНГ - 2025" в Лачыне состоялась 3 июня.

    Напомним, что согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачын Восточно-Зангезурского региона Азербайджана объявлен "Культурной столицей СНГ" на 2025 год.

    Сегодня и завтра в Лачыне пройдут экскурсия, круглый стол и официальная церемония закрытия с концертной программой.

    Лачын СНГ культурная столица гости экскурсия Восточный Зангезур
