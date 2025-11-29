Laçında MDB-dən olan qonaqlar üçün şəhər gəzintisi təşkil edilib
- 29 noyabr, 2025
- 13:16
Mədəniyyət Nazirliyi və Laçın rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə "MDB-nin mədəniyyət paytaxtı – 2025" ilinin rəsmi bağlanış mərasimi münasibətilə xarici qonaqlar üçün Laçında şəhər gəzintisi təşkil edilib.
"Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Belarus, Rusiya, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Tacikistan və Özbəkistandan olan qonaqlar əvvəlcə "Gilabi Ceramics" Mədəniyyət Mərkəzində olublar.
Mərkəzin fəaliyyəti barədə məlumat verilərkən bildirilib ki, burada rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq kimi dekorativ tətbiqi sənətkarlıq sahələrinin nümayəndələri fəaliyyət göstərir.
Həmçinin "Yurd Gallery"də nümayiş olunan sərgilərlə tanış olan qonaqlara məlumat verilib ki, qalareya işğaldan azad olunmuş ərazilərdə açılmış ilk mədəniyyət və incəsənət məkanıdır.
Buranın əsas məqsədi Qarabağın zəngin mədəni irsinin təbliği, yerli və beynəlxalq sənətkarlar arasında körpü yaratmaq və Laçın şəhərinin mədəni və yaradıcılıq mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirməkdən ibarətdir.
Qalareyada sərgisi nümayiş olunan laçınlı rəssam Yusif Mirzə də, öz növbəsində, yaradıcı düşüncəsi barədə fikirlərini bölüşüb.
Rəssam yaradıcılığında işğal dövründə Laçın həsrəti və azad olunduqdan sonra isə Laçının dirçəlişinin əsas motiv olduğunu diqqətə çatdırıb.
Daha sonra regional audiovizual mərkəz kimi fəaliyyət göstərən "Hoçazfilm" studiyası ilə tanışlıq olub.
Bildirilib ki, Laçın şəhərində iki inzibati binadan və bir çəkiliş pavilyonundan ibarət olan studiya və pavilyonu texniki təchizat, o cümlədən səs, işıq izolyasiyası baxımından beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qurulub.
Qeyd edək ki, Laçın şəhərində "MDB-nin mədəniyyət paytaxtı – 2025" ilinin rəsmi açılış mərasimi iyunun 3-də keçirilib.
Xatırladaq ki, MDB Humanitar Əməkdaşlıq Şurasının 2024-cü il 8 oktyabr tarixli qərarına əsasən, Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur bölgəsinin Laçın şəhəri 2025-ci il üçün "MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı" elan edilib.
Bu gün və sabah isə Laçın şəhərinə təşkil olunan ekskursiya, dəyirmi masa, konsert proqramı ilə rəsmi bağlanış mərasimi keçiriləcək.