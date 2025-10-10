Проходит церемония прощания с народной артисткой Аминой Юсифгызы

В мечети Тезепир проходит церемония прощания с народной артисткой Азербайджана Аминой Юсифгызы.

Как сообщает Report, на церемонии присутствуют семья, родственники покойной, коллеги, а также сотрудники Министерства культуры.

После церемонии ее тело будет доставлено на кладбище Qurd qapısı ("Волчьи ворота") для захоронения.