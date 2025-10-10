Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 Саммит глав государств СНГ
    Культура
    • 10 октября, 2025
    • 12:11
    Проходит церемония прощания с народной артисткой Аминой Юсифгызы

    В мечети Тезепир проходит церемония прощания с народной артисткой Азербайджана Аминой Юсифгызы.

    Как сообщает Report, на церемонии присутствуют семья, родственники покойной, коллеги, а также сотрудники Министерства культуры.

    После церемонии ее тело будет доставлено на кладбище Qurd qapısı ("Волчьи ворота") для захоронения.

