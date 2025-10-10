Проходит церемония прощания с народной артисткой Аминой Юсифгызы
Культура
- 10 октября, 2025
- 12:11
В мечети Тезепир проходит церемония прощания с народной артисткой Азербайджана Аминой Юсифгызы.
Как сообщает Report, на церемонии присутствуют семья, родственники покойной, коллеги, а также сотрудники Министерства культуры.
После церемонии ее тело будет доставлено на кладбище Qurd qapısı ("Волчьи ворота") для захоронения.
