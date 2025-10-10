İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir

    Mədəniyyət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 11:50
    Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir

    Təzə Pir məscidində Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, mərasimdə mərhumun ailəsi, qohumları və sənət dostları, eləcə də Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları iştirak edir.

    Əminə Yusifqızı Təzə Pir məscidi Vida mərasimi Xalq artisti

    Son xəbərlər

    12:09

    Ramil Həsən: Deputat mandatıma MSK tərəfindən yaxın günlərdə xitam veriləcək

    Daxili siyasət
    12:09

    Rusiyada saxlanılan Məmmədəli Ağayev azad edilib

    Region
    12:02
    Foto

    Türkiyədən gətirilən bəzi qida məhsullarında uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    12:02

    MM Konstitusiyanın 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalının təsis edilməsini təsdiqləyib

    Milli Məclis
    11:59

    İlham Əliyev: MDB Oyunları kimi tədbirlər dostluğu və əməkdaşlığı möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    11:58

    Çin ABŞ bayrağı altında üzən gəmilər üçün rüsum tətbiq edir

    Digər ölkələr
    11:57

    "Həzi Aslanov-Əhmədli" sahəsində qatarların hərəkət intervalı 5 dəqiqə azaldılıb

    İnfrastruktur
    11:56

    Azərbaycanda 140-dan artıq ictimai iaşə müəssisəsi "Ulduz-reytinq" layihəsinə müraciət edib

    Sağlamlıq
    11:54

    İlin sonuna qədər dövlət dəstəyi ilə istehsal edilən daha dörd tammetrajlı film təhvil veriləcək

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti