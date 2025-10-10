Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir
Mədəniyyət
- 10 oktyabr, 2025
- 11:50
Təzə Pir məscidində Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, mərasimdə mərhumun ailəsi, qohumları və sənət dostları, eləcə də Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları iştirak edir.
