İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Xalq artisti Əminə Yusifqızı vəfat edib

    İncəsənət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 14:33
    Xalq artisti Əminə Yusifqızı vəfat edib

    Xalq artisti Əminə Yusifqızı vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a Xalq artistinin yaxınları məlumat verib.

    Qeyd edək ki, Əminə Yusifqızı 24 sentyabr 1936-cı ildə Bakıda anadan olub.

    Uzun illər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra teatrda, eləcə də "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında çalışıb.

    O, daha çox dublyaj və səsləndirmə sahəsindəki fəaliyyətləri ilə şöhrət qazanıb.

    Əminə Yusifqızı 2016-cı il 14 sentyabrında Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib.

    Əminə Yusifqızı dublyaj "Azərbaycanfilm"
    Скончалась народная артистка Амина Юсифгызы

    Son xəbərlər

    14:45

    DİN-in əməkdaşı: Kibertəhlükəsizlikdə əsas problemlərdən biri köhnə proqram təminatıdır

    İKT
    14:44

    Gəray Gəraybəyli psixiatriya sahəsindəki problemlərin həlli yollarından danışıb

    Sağlamlıq
    14:38

    İƏT rəsmisi: "Ümid edirik ki, əksər müsəlman ölkələri Qarabağa sərmayə qoyacaqlar"

    Biznes
    14:38

    Nuriyyə Məmmədova: Psixiatriya və narkoloji müəssisələrdə kadr çatışmazlığı problemi hələ də aktualdır

    Sosial müdafiə
    14:37
    Foto

    Sumqayıtda kəsilmiş ağacların əvəzinə yeniləri əkilib, identifikasiya etiketi vurulub

    Ekologiya
    14:33

    Xalq artisti Əminə Yusifqızı vəfat edib

    İncəsənət
    14:32

    Azərbaycanda fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında qanun yenilənir

    İKT
    14:31

    Səbinə Əliyeva: Əhalinin psixi sağlamlığının yaxşılaşdırılması sahəsində zəruri addımlar atılır

    Daxili siyasət
    14:30

    Ombudsman əməkdaşı: İxtisaslı psixoloji yardıma müraciət etmək bir çoxları üçün çətin qərardır

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti