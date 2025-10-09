Скончалась народная артистка Амина Юсифгызы

Скончалась народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы.

Об этом Report сообщили родственники народной артистки.

Амина Юсифгызы родилась 24 сентября 1936 года в Баку.

Она работала в ряде театров, а также на киностудии "Азербайджанфильм", где занималась дубляжом и озвучкой. А.Юсифгызы также известна как мастер художественного чтения.