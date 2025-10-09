Скончалась народная артистка Амина Юсифгызы
Искусство
- 09 октября, 2025
- 14:39
Скончалась народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы.
Об этом Report сообщили родственники народной артистки.
Амина Юсифгызы родилась 24 сентября 1936 года в Баку.
Она работала в ряде театров, а также на киностудии "Азербайджанфильм", где занималась дубляжом и озвучкой. А.Юсифгызы также известна как мастер художественного чтения.
