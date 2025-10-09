Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Скончалась народная артистка Амина Юсифгызы

    Искусство
    • 09 октября, 2025
    • 14:39
    Скончалась народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы.

    Об этом Report сообщили родственники народной артистки.

    Амина Юсифгызы родилась 24 сентября 1936 года в Баку.

    Она работала в ряде театров, а также на киностудии "Азербайджанфильм", где занималась дубляжом и озвучкой. А.Юсифгызы также известна как мастер художественного чтения.

    Xalq artisti Əminə Yusifqızı vəfat edib

