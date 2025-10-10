Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Амина Юсифгызы будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы"

    Искусство
    • 10 октября, 2025
    • 10:54
    Амина Юсифгызы будет похоронена на кладбище Гурд гапысы

    Народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы".

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры.

    Церемония прощания с народной артисткой состоится в мечети Тезе Пир.

    Отметим, что А.Юсифгызы скончалась 9 октября.

    Əminə Yusifqızı "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq

