Амина Юсифгызы будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы"
Искусство
- 10 октября, 2025
- 10:54
Народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы".
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры.
Церемония прощания с народной артисткой состоится в мечети Тезе Пир.
Отметим, что А.Юсифгызы скончалась 9 октября.
