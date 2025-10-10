Əminə Yusifqızı "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq
İncəsənət
- 10 oktyabr, 2025
- 10:45
Xalq artisti Əminə Yusifqızı "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Mədəniyyət Nazirliyindən bildiriblər.
Bildirilib ki, mərhumla əvvəlcə Təzə Pir məscidində vida mərasimi keçiriləcək.
Ardınca "Qurd qapısı" qəbiristanlığına aparılaraq orada dəfn olunacaq.
Xatırladaq ki, Xalq artisti Ə.Yusifqızı oktyabrın 9-da vəfat edib.
Son xəbərlər
11:54
İlin sonuna qədər dövlət dəstəyi ilə istehsal edilən daha dörd tammetrajlı film təhvil veriləcəkİncəsənət
11:50
Təzə Pir məscidində Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimi keçirilirMədəniyyət
11:50
İsrail hərbçilərinin bir hissəsini Qəzzadan çıxarırDigər ölkələr
11:48
İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında Laçının inkişafından danışıbXarici siyasət
11:45
Makron partiya liderləri ilə müşavirə keçirəcəkDigər ölkələr
11:43
Foto
Güclü külək Gəncədə bir neçə ağacı aşırıbHadisə
11:42
Marta Kos: Bakı və İrəvan arasında sülh olmadan Mərkəzi Asiya ilə əlaqədən danışmaq mümkün deyilRegion
11:39
Kreml: Rusiya və ABŞ liderlərinin Ukrayna tənzimlənməsinə verdikləri impuls qorunub saxlanılırRegion
11:39
Foto