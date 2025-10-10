İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    İncəsənət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 10:45
    Əminə Yusifqızı Qurd qapısı qəbiristanlığında dəfn olunacaq

    Xalq artisti Əminə Yusifqızı "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Mədəniyyət Nazirliyindən bildiriblər.

    Bildirilib ki, mərhumla əvvəlcə Təzə Pir məscidində vida mərasimi keçiriləcək.

    Ardınca "Qurd qapısı" qəbiristanlığına aparılaraq orada dəfn olunacaq.

    Xatırladaq ki, Xalq artisti Ə.Yusifqızı oktyabrın 9-da vəfat edib.

    Амина Юсифгызы будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы"

