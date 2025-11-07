На Приморском бульваре открылась фотовыставка "Великое Возвращение по Дороге Победы"

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана совместно с Управлением Приморского бульвара организовали фотовыставку "Великое Возвращение по Дороге Победы", приуроченную к пятой годовщине Победы.

Как сообщает Report, выставка, которая будет проходить в течение месяца в Приморском бульваре, посвящена процессам восстановления и строительства на освобожденных от оккупации территориях, и демонстрирует результаты реализации государственной программы "Великое возвращение".

Посетители выставки - жители и гости столицы - смогут познакомиться с современными градостроительными проектами, которые Азербайджан реализовал на своих освобожденных территориях в короткие сроки.