    На Приморском бульваре открылась фотовыставка "Великое Возвращение по Дороге Победы"

    Культура
    • 07 ноября, 2025
    • 16:07
    На Приморском бульваре открылась фотовыставка Великое Возвращение по Дороге Победы

    Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана совместно с Управлением Приморского бульвара организовали фотовыставку "Великое Возвращение по Дороге Победы", приуроченную к пятой годовщине Победы.

    Как сообщает Report, выставка, которая будет проходить в течение месяца в Приморском бульваре, посвящена процессам восстановления и строительства на освобожденных от оккупации территориях, и демонстрирует результаты реализации государственной программы "Великое возвращение".

    Посетители выставки - жители и гости столицы - смогут познакомиться с современными градостроительными проектами, которые Азербайджан реализовал на своих освобожденных территориях в короткие сроки.

    Приморский бульвар Великое возвращение выставка Путь к Победе
    Фото
    Dənizkənarı Milli Parkda Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr olunan fotosərgi təşkil edilib
    Фото
    Photo exhibition about 5th anniversary of Victory opens at Seaside National Park in Baku

