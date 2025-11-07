Dənizkənarı Milli Parkda Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr olunan fotosərgi təşkil edilib
Mədəniyyət
- 07 noyabr, 2025
- 15:33
Zəfərin 5-ci ildönümü ilə əlaqədar Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə noyabrın 7-də "Zəfər yolu ilə Böyük Qayıdış" adlı fotosərgi təşkil olunub.
"Report" xəbər verir ki, Dənizkənarı Milli Parkda bir ay davam edəcək sərgi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan quruculuq proseslərini və "Böyük Qayıdış" Dövlət Proqramının nəticələrini əks etdirir.
Sərgi vasitəsilə paytaxt sakinləri və qonaqlar Azərbaycanın qısa dövrdə həmin ərazilərində həyata keçirdiyi müasir şəhər modelləri ilə tanış ola biləcəklər.
Son xəbərlər
15:43
Maliyyə Nazirliyi ilk dəfə depozit hərracında 1 milyard manatdan çox vəsait yerləşdiribMaliyyə
15:39
Premyer Liqa: XI turun açılış oyununda "Şamaxı" qələbə qazanıbFutbol
15:36
BP: Xəzərdə seysmik tədqiqatlar zamanı suitilərinin qorunması üçün xüsusi ekoloji nəzarət tədbirləri planlaşdırılırEnergetika
15:33
Foto
Dənizkənarı Milli Parkda Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr olunan fotosərgi təşkil edilibMədəniyyət
15:32
Tural Sadıqlı, Qurban Məmmədov və digərlərinin cinayət işi məhkəmə baxışına verilibHadisə
15:31
Ayxan Hacızadə: Rəsmi Bakı Suriyanın Azərbaycanda səfirlik açmasını gözləyirXarici siyasət
15:30
Azad edilən ərazilərdə 3 min kilometrdən çox yol layihələndirilirDaxili siyasət
15:28
Kamran Əliyev: Sülh prosesinin irəliləməsi üçün humanitar öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zəruridirHadisə
15:27