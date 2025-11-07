İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Dənizkənarı Milli Parkda Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr olunan fotosərgi təşkil edilib

    Mədəniyyət
    • 07 noyabr, 2025
    • 15:33
    Zəfərin 5-ci ildönümü ilə əlaqədar Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə noyabrın 7-də "Zəfər yolu ilə Böyük Qayıdış" adlı fotosərgi təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Dənizkənarı Milli Parkda bir ay davam edəcək sərgi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan quruculuq proseslərini və "Böyük Qayıdış" Dövlət Proqramının nəticələrini əks etdirir.

    Sərgi vasitəsilə paytaxt sakinləri və qonaqlar Azərbaycanın qısa dövrdə həmin ərazilərində həyata keçirdiyi müasir şəhər modelləri ilə tanış ola biləcəklər.

