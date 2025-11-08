Баку подтвердил готовность поддерживать ЮНЕСКО в реализации глобальных и региональных инициатив
- 08 ноября, 2025
- 11:33
Азербайджан намерен и впредь активно поддерживать ЮНЕСКО в реализации ее глобальных и региональных инициатив, программ и проектов.
Как передает Report со ссылкой на постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО, данный вопрос обсужден в ходе встречи замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова с новым генеральным директором организации Халедом аль-Анани в рамках 43-й сессии Генеральной конференции.
"От имени правительства Азербайджана Эльнур Мамедов поздравил нового гендиректора с избранием и пожелал ему успехов в деятельности. На встрече обсуждались перспективы партнерства и сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО в реализации будущих инициатив. Азербайджан выразил готовность и впредь оказывать поддержку организации в реализации ее глобальных и региональных инициатив, программ и проектов", - говорится в сообщении.
