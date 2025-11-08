İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Mədəniyyət
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:17
    Bakı qlobal, regional təşəbbüslərin həyata keçirilməsində UNESCO-ya dəstək göstərməyə hazırdır

    Azərbaycan UNESCO-nun qlobal və regional təşəbbüsləri, proqramları və layihələrinin həyata keçirilməsində bundan sonra da fəal şəkildə dəstək göstərmək niyyətindədir.

    "Report" Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyinə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ Baş Konfransın 43-cü sessiyası çərçivəsində Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovun təşkilatın yeni baş direktoru Xalid əl-Anani ilə görüşü zamanı müzakirə olunub.

    "Elnur Məmmədov Azərbaycan hökuməti adından Xalid əl-Ananini yeni təyinatı münasibətilə təbrik edib və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüşdə Azərbaycanla UNESCO arasında gələcək təşəbbüslərin həyata keçirilməsində tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycan qlobal və regional təşəbbüslərin, proqram və layihələrin həyata keçirilməsində təşkilata bundan sonra da dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib", - məlumatda deyilir.

    Баку подтвердил готовность поддерживать ЮНЕСКО в реализации глобальных и региональных инициатив
    Baku reaffirms commitment to supporting UNESCO's global and regional initiatives

