Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" voleybol komandası VIII turda qalib gəlib

    06 yanvar, 2026
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VIII turun iki oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Neftçi" "Gənclər" kollektivini 3:0 (25:10, 25:10, 25:23) hesabı ilə məğlub edib.

    Növbəti qarşılaşmada isə "Ordu" "Murov Az Terminal" kollektivini üstələyib - 3:2 (25:15, 20:25, 25:22, 23:25, 15:10).

    Hər iki oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutub.

