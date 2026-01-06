Azərbaycan Yüksək Liqası: "Neftçi" voleybol komandası VIII turda qalib gəlib
Komanda
- 06 yanvar, 2026
- 20:22
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VIII turun iki oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Neftçi" "Gənclər" kollektivini 3:0 (25:10, 25:10, 25:23) hesabı ilə məğlub edib.
Növbəti qarşılaşmada isə "Ordu" "Murov Az Terminal" kollektivini üstələyib - 3:2 (25:15, 20:25, 25:22, 23:25, 15:10).
Hər iki oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutub.
